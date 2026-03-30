LA JUSTICIA FRANCESA RECHAZÓ LA DEMANDA DEL CARDIFF CONTRA NANTES POR LA MUERTE DE EMILIANO SALA
Un tribunal francés desestimó el reclamo del Cardiff por 122,2 millones de euros contra Nantes tras la muerte del argentino Emiliano Sala en 2019.
La Justicia francesa desestimó la demanda del Cardiff contra Nantes por 122,2 millones de euros vinculada a la muerte de Emiliano Sala. El delantero argentino falleció en 2019 en un accidente aéreo cuando viajaba para incorporarse al club galés tras una transferencia de 17 millones de euros.
El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda presentada por el Cardiff contra el club francés en el marco de la muerte del futbolista argentino. La institución galesa reclamaba una indemnización de 122,2 millones de euros por los daños sufridos al no poder contar con el delantero argentino tras su fallecimiento. El argumento del Cardiff sostenía que el jugador nunca llegó a vestir la camiseta del equipo debido al accidente aéreo, lo que generó un perjuicio económico y deportivo de gran magnitud. Sin embargo, el tribunal consideró que el planteo no tenía sustento suficiente y resolvió rechazar el reclamo.
Sala había sido transferido desde Nantes por 17 millones de euros, en una operación que representaba el fichaje más caro en la historia del club galés. El delantero viajaba hacia Gales para sumarse a su nuevo equipo cuando la aeronave privada en la que se trasladaba cayó en el Canal de la Mancha.
La muerte de Emliano Sala, la tragedia que conmovió al fútbol mundial
El accidente ocurrió el 21 de enero de 2019, cuando el futbolista oriundo de Progreso, Santa Fe, tenía 28 años. Días después del siniestro fueron hallados los restos del avión junto al cuerpo del jugador, mientras que el piloto David Ibbotson nunca fue encontrado.
La decisión del Tribunal de Comercio de Nantes cierra un nuevo capítulo en la extensa batalla judicial que se inició tras la tragedia, aunque todavía existen otras instancias legales vinculadas a uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del fútbol internacional.