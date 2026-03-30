NI TYC SPORTS NI LA TV PÚBLICA: QUIÉN TRANSMITE EN VIVO SELECCIÓN ARGENTINA VS. ZAMBIA
Sorpresivamente, ni la señal deportiva líder del país ni el canal de aire estatal pasan el último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial 2026.
“Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Son inteligentes y se dan cuenta. Se corrige“, expresó el DT. En ese sentido, agregó: “Esperemos que el equipo vuelva a demostrar la cara que tenemos“, en relación con la expectativa de mejorar la imagen futbolística en el próximo compromiso.
Formaciones de Selección Argentina vs. Zambia
Argentina: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lionel Scaloni.
Zambia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Moses Sichone.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Zambia
El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
Dónde sintonizar Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD