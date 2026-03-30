Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo Selección Argentina vs. Zambia

En el marco de la preparación para el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, y en el último partido en el país antes de la Copa del Mundo, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Zambia en la Bombonera, por un amistoso internacional que resulta el primero de la doble fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saldrá a la cancha a las 20.15 para el compromiso contra un rival de menor envergadura de la acostumbrada. En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública.

Respecto al equipo, el entrenador confirmó este lunes que Lionel Messi será titular , al tiempo que volvió a mostrarse autocrítico sobre el nivel del equipo en el anterior encuentro ante Mauritania.

“Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Son inteligentes y se dan cuenta. Se corrige“, expresó el DT. En ese sentido, agregó: “Esperemos que el equipo vuelva a demostrar la cara que tenemos“, en relación con la expectativa de mejorar la imagen futbolística en el próximo compromiso.