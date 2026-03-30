GRACIAS A LAS TAREAS INVESTIGATIVAS RECUPERARON UNA MOTO Y UNA BICICLETA ROBADAS

Los procedimientos se dieron esta tarde, demoraron a un joven que intentaba vender la bicicleta, y en una zona boscosa hallaron la motocicleta.

A raíz de denuncias por distintos ilícitos, los efectivos de la División Sustracción Vehicular desplegaron tareas investigativas para hallar los bienes sustraídos.

El primer caso se trataba de una bicicleta SLP sustraída en el barrio La Colmena de Fontana, que damnificaba a una mujer. Mediante la visualización de las cámaras de seguridad de la zona pudieron identificar al supuesto autor.

Luego de otras prácticas investigativas, supieron que un joven intentaba vender el bien en cercanías del barrio Las Palmeritas se dirigieron al lugar. Luego de patrullajes por la zona demoraron a un joven de 22 años con la bicicleta buscada, lo condujeron y secuestraron el bien.

En este caso la fiscalía dispuso la devolución de la bicicleta y la aprehensión del joven en la causa Supuesto Encubrimiento.

Más tarde, obtuvieron información precisa que una motocicleta había sido escondida entre la maleza por la avenida Mac Lean pasando el canal Quijano.

Tras un rastrillaje hallaron una motocicleta Zanella ZB110 que había sido sustraída a una mujer. El Padrón Unificado de Motocicletas arrojó pedido de secuestro a solicitud de la Comisaría Primera de Fontana.

Secuestraron el rodado y lo trasladaron a la dependencia policial para luego ser restituida a su dueña.

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