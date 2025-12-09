RESISTENCIA BOMBEROS INTERVIEN EN EL INCENDIO DE UNA VIVIENDA EN LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

No hubo heridos.

La alerta se dio esta mañana en avenida Alvear al 1000, aproximadamente, Resistencia. Una vivienda comenzó a incendiarse desde el patio trasero donde había varios elementos en desuso. Los bomberos llegaron a tiempo e impidieron que el fuego llegue a la construcción.

El propietario, de 37 años, dijo que no sabía cómo habría empezado el fuego. Finalmente, los bomberos tomaron fotografías e inspeccionaron el lugar con fines periciales y agentes de la Comisaría Cuarta se sumaron a las tareas. Nadie salió herido.

Relacionado