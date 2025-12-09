TRES ALLANAMIENTOS POR HURTO TERMINARON CON UNA APREHENSIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La investigación inició el 20 de noviembre (día del hecho).

El 20 de noviembre, dos hombres en una moto 110 sustrajeron la motocicleta de una ciudadana que, horas más tardes, la encontró a la venta en redes sociales. La mujer alertó de esto a los policías que, después de tres allanamientos en Resistencia lograron la detención de uno de los sospechosos y el secuestro de una moto de dudosa procedencia.

Dos allanamientos se dieron en el barrio San Isidro de Barranqueras y uno en el barrio Esperanza. En este último detuvieron a uno de los sospechosos, incautaron un casco y secuestraron una Honda Twister. La investigación continúa.

Relacionado