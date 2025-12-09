PRESIDENCIA DE LA PLAZA  DETENIDO POR AMENAZAR A DOS HERMANOS CON UN ARMA

Secuestraron un revolver.

Este martes a las 14 en calle Bernardo Perez, un hombre de 41 años amenazó con un arma de fuego a dos hermanos con un revolver. Los hermanos comenzaron un forcejeo con el armado, hasta que un momento el sujeto pierde su arma y comienza su huida.

Por este motivo los hermanos de 32 y 38 años aparentemente se dirigían a la comisaria a realizar la denuncia, por el camino se encontraron con el presunto agresor que comenzó a correr hasta refugiarse en la comisaria. Los uniformados tranquilizaron a ambas partes y les recibieron los escritos.

Los agentes se dirigieron al lugar donde se originó el conflicto, tras una inspección hallaron el revolver sin cartuchos.

Tras el secuestro informaron a la Fiscalía en turno que dispuso la aprehensión del individuo de 41 años en la causa “supuesta amenazas con arma de fuego”.

