ALLANAMIENTO POR EL VIOLENTO ASALTO A JULIO MOSSMANN, DIRECTOR DE FM NORTE

Un violento asalto ocurrido el domingo alrededor de las 18 horas, que tuvo como víctima al director de FM Norte, Julio Mossmann, continúa siendo investigado por las autoridades policiales y judiciales de Juan José Castelli. Mossmann, de 65 años, fue atacado en su domicilio ubicado en avenida Presidente Perón 632, en un hecho caratulado como “Supuesto Robo y Lesiones con Arma de Fuego”.

Allanamiento en el barrio Las Palomas

En el marco de la investigación, durante la jornada de ayer se llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Las Palomas, tras la orden emitida por la autoridad judicial interviniente. El procedimiento tuvo como objetivo reunir elementos que permitan identificar al autor o los autores del ataque, dado que, hasta el momento, hay un sospechoso pero aún no se logró su plena identificación.

Resultados del procedimiento

En el allanamiento, llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones de Juan José Castelli, se secuestraron varios elementos considerados de interés para la causa:

Una camioneta Toyota gris , que se investiga si habría sido utilizada en actividades ilícitas.

, que se investiga si habría sido utilizada en actividades ilícitas. Numerosos proyectiles calibre .45, que fueron incautados y puestos bajo custodia judicial para peritajes balísticos.

Todos los elementos secuestrados serán analizados para determinar su relación con el violento hecho que conmocionó a la comunidad.

La investigación continúa

Las autoridades continúan con diversas diligencias y no se descartan nuevos operativos en las próximas horas. En tanto, Mossmann se recupera de las lesiones sufridas durante el asalto, mientras familiares, colegas y vecinos expresaron preocupación y pidieron avances en el esclarecimiento del hecho.

