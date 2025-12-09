SECHEEP AVANZA CON OBRAS ELÉCTRICAS CLAVES EN LA CHACRA 09 DE JUAN JOSÉ CASTELLI

La empresa SECHEEP continúa ejecutando una serie de obras estratégicas en la Chacra 09 de Juan José Castelli, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano de la zona y garantizar un servicio eléctrico seguro, confiable y con capacidad para futuras expansiones. Las intervenciones permitirán abastecer de energía a una nueva estación de bombeo de agua potable y beneficiar inicialmente a más de 120 familias, cifra que podría superar las 350 a medida que los lotes sean ocupados.

Primera etapa: infraestructura troncal y subestaciones transformadoras

La primera fase de los trabajos incluyó la construcción de 3.040 metros de Línea Aérea de Media Tensión (13,2 kV). Además, se instalaron dos subestaciones transformadoras:

Una monoposte de 63 KVA , destinada a alimentar la planta de bombeo de agua potable que permitirá abastecer a la localidad de Zaparinqui.

, destinada a alimentar la planta de bombeo de agua potable que permitirá abastecer a la localidad de Zaparinqui. Una biposte de 400 KVA, destinada a suministrar energía a las nuevas viviendas de la Chacra 09.

Esta etapa representó una inversión de $111.260.194,35, financiada con recursos propios de la empresa.

Segunda etapa: distribución domiciliaria

Este lunes comenzó la fase complementaria de la obra, enfocada en llevar la energía eléctrica directamente a cada vivienda. Para ello, se habilitan dos salidas en Baja Tensión desde la subestación y se construyen Líneas Aéreas en Baja Tensión con conductor preensamblado distribuidas a lo largo de las calles de la Chacra 09.

Los trabajos comprenden:

360 metros de línea con conductor 3×95+50+25 mm²

120 metros con 3×70+50+25 mm²

1.750 metros con 3×50+50+25 mm²

150 metros con 2×25 mm²

La inversión destinada a esta segunda etapa asciende a $62.062.019,76.

Una inversión total superior a los $173 millones

Sumadas ambas etapas, la obra representa una inversión total de $173.322.214,11, financiada íntegramente con fondos propios de SECHEEP.

Estas intervenciones permitirán mejorar la calidad del servicio en Castelli y garantizar que más de 120 familias cuenten con acceso a energía segura y eficiente, además de posibilitar el funcionamiento de la estación de bombeo que abastecerá de agua potable en cantidad y calidad a la localidad de Zaparinqui.

Compromiso con el desarrollo y la calidad del servicio

Con estas acciones, SECHEEP reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema eléctrico provincial y con la prestación de un servicio acorde a las necesidades de las y los chaqueños, acompañando el desarrollo urbano y la mejora de las condiciones de vida en la región.

