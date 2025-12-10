RESISTENCIA ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS POR ROBOS DEJARON DOS PERSONAS DETENIDAS Y VARIOS SECUESTROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la División Delitos Contra la Propiedad.

Este miércoles, los efectivos realizaron varios allanamientos, en el marco de dos causas por “supuesto robo a mano armada con privación ilegítima de la libertad” y “supuesto robo”, hechos ocurridos en noviembre y principios de diciembre.

En la primera investigación, el damnificado había sido interceptado por varios hombres que lo lesionaron y lo amenazaron con armas de fuego para sustraerle dinero en efectivo, transferencias, su teléfono y otras pertenencias.

Ante ello, realizaron dos allanamientos simultáneos a eso de las 8. En un domicilio ubicado en el barrio Zampa se logró el secuestro de un teléfono celular utilizado para realizar las transferencias y la aprehensión de una mujer vinculada al hecho.

Seguidamente, los agentes avanzaron sobre otra causa por un robo, cuando una mujer mayor de edad fue abordada por dos motociclistas que le sustrajeron su cartera con pertenencias. El allanamiento se llevo a cabo en una vivienda ubicada en Villa Prosperidad y en inmediaciones de calle Escondido, donde incautaron tres pares de zapatillas y la detención de un hombre.

Ambas personas detenidas quedaron alojadas en el Departamento, a disposición de las fiscalías intervinientes.

