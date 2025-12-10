CAMBIOS EN EL GABINETE DE LEANDRO ZDERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de una nueva etapa de gobierno, se comunica la incorporación de nuevos funcionarios para seguir consolidando una gestión basada en la buena administración, el orden, la educación, el fortalecimiento del sistema de salud y más seguridad para todos los chaqueños.

En este sentido, se designó al Dr. Julio Ferro como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y al Dr. Diego Gutiérrez, como nuevo ministro de Desarrollo Humano.

Ambos funcionarios asumirán este jueves por la mañana en la Casa de Gobierno, en horario a confirmar.

NUEVOS MINISTROS

Julio Ferro – Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos

De profesión Abogado, se desempeñó como asesor legal de la Gobernación y fue electo legislador provincial en las elecciones pasadas. A partir de esta designación, encabezará la cartera encargada de impulsar políticas vinculadas a la institucionalidad, el fortalecimiento del diálogo social, la justicia y los derechos humanos en la provincia.

Diego Gutiérrez – Ministro de Desarrollo Humano-

De profesión Abogado, actualmente se desempeña como Vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y social, fue convocado para conducir el Ministerio de Desarrollo Humano, uno de los ejes centrales del actual esquema de gobierno.

LA GESTIÓN AVANZA, NO SE DETIENE

Estos cambios se dan en el marco del Plan Estratégico Provincial, señalando que la dinámica del contexto actual demanda también equipos en permanente actualización.

La gestión avanza, no se detiene, y se profundiza el rumbo de trabajo trazado desde el inicio de la gestión.

