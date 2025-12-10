PUERTO TIROL  RECUPERAN UN TUBO DE GAS ROBADO Y DETUVIERON AL SOSPECHOSO

La damnificada recuperó el elemento sustraído tras un procedimiento de la comisaría de Puerto Tirol. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Penal N° 15.

Los efectivos de la comisaría local recuperaron un tubo de gas de 10 kilos que había sido sustraído a una vecina del barrio San Francisco. El hecho había sido denunciado horas antes y fue caratulado como “Supuesto Hurto”.

Los agentes lograron la aprehensión del sospechoso, un hombre de 33 años domiciliado en el barrio Los Aromos, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal N° 15.

La damnificada se presentó en la dependencia policial y, tras reconocer el bien, recibió la entrega formal del tubo de gas recuperado.

