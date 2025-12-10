Mié. Dic 10th, 2025

MIRAFLORES: SEGUIMOS CONSTRUYENDO UNA CAPILLA EN EL PARAJE GÜEMES

  Estamos felices de anunciar que estamos en la última etapa de la construcción de la capilla “Nuestra Señora de Luján”.
🗣️ Gracias a un esfuerzo conjunto con los feligreses de la zona —donde el municipio colabora con la totalidad de la mano de obra y parte de los materiales— estamos haciendo posible este hermoso proyecto.
👉 Esta obra, tan anhelada por la comunidad católica del paraje, surge como respuesta a la solicitud de los vecinos, quienes no contaban con un lugar propio y digno donde reunirse.
🙌 Seguiremos trabajando para toda la comunidad cristiana de nuestra zona, con más obras que impulsen el crecimiento, fortalezcan la fe y promuevan el sentido de unidad en nuestra región.
Palabras del Intendente, Cdor. Rafael Frías:
“La construcción de esta capilla representa mucho más que una obra: es un espacio de encuentro, de esperanza y de identidad para las familias de Güemes. Nuestro compromiso es seguir acompañando cada iniciativa que fortalezca a nuestras comunidades y nos permita seguir creciendo juntos. Gracias a cada vecino y vecina que aporta su granito de arena para hacer realidad este sueño.”

