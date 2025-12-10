LA PECULIAR JUSTIFICACIÓN QUE HIZO MANUEL ADORNI DE LA AUSENCIA DE LA CGT EN EL CONSEJO DE MAYO: «TEMA DE TIEMPOS»
El jefe de Gabinete aseguró que representante de la central obrera no estuvo en la última reunión porque “estaba regresando de Washington”.
El Consejo de Mayo cerró su última reunión del año y el jefe de Gabinete fue el encargado de presentar en Casa Rosada las conclusiones del encuentro. La foto tuvo un ausente notorio: no participaron representantes del sector sindical.
La tensión venía acumulándose desde la reunión previa cuando Martínez cuestionó de lleno el espíritu de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Aun así, la administración de Javier Milei decidió avanzar y envió a los consejeros un borrador técnico para que cada sector lo revise. La intención oficial es dejar por escrito la falta de consensos y las posiciones contrapuestas, un gesto que buscan plasmar en el documento final que volverá a discutirse este martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.
La reunión de esta semana tendrá formato ampliado. Adorni recibió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; a la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; y al presidente de la UIA, Martín Rappallini. Todos ellos integran el Consejo en representación de sus sectores.
Durante la presentación, el jefe de Gabinete adelantó las conclusiones preliminares sobre ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo. También confirmó que, a lo largo del día, el Gobierno publicará en Argentina.gob.ar el informe completo, los proyectos de ley ya terminados y toda la documentación aportada por los consejeros.