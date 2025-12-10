RAPIDA INTERVENCION RECUPERAN UN CELULAR ROBADO GRACIAS AL RASTREO POR GEOLOCALIZACIÓN

El dispositivo fue encontrado descartado en un descampado del barrio San Valentín tras tareas de investigación.

Un menor de 10 años fue víctima del robo de su teléfono celular en la noche del lunes 9 de diciembre, en el barrio Güiraldes de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 21:20, cuando desconocidos sustrajeron el aparato móvil, un Redmi 14C de color azul.

Este martes por la tarde, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana llevó adelante tareas investigativas que incluyeron el uso del sistema de geoposicionamiento del dispositivo. El rastreo permitió ubicar el teléfono abandonado en un terreno baldío del barrio San Valentín.

Los agentes procedieron al secuestro del equipo y, por disposición de la Fiscalía interviniente, el celular fue entregado a su propietario mediante acta correspondiente.

Autoridades policiales confirmaron que se continúa trabajando para identificar a la persona responsable del hecho.

