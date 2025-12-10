EL FERIADO CONFIRMADO DEL 12 DE DICIEMBRE QUE BENEFICIA A VARIOS TRABAJADORES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Con diciembre encima, un dato suma alivio y es que el lunes 12 será feriado en varias localidades bonaerenses armando un finde XXL antes de Navidad.
El feriado del 12 de diciembre: los motivos
A diferencia de los feriados nacionales fijados por ley, el descanso del 12 de diciembre responde a celebraciones locales por aniversarios fundacionales y fiestas patronales en tres comunidades bonaerenses. Las localidades donde el viernes 12 habrá feriado son:
- La Niña, Partido de 9 de Julio.
- Balneario Marisol, Coronel Dorrego.
- La Invencible, General Villegas.
Así, los vecinos podrán disfrutar de un fin de semana largo del 12 al 14 de diciembre, ideal para una escapadita o un respiro antes de las fiestas.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.