ADRIÁN SALONIA CONTÓ CÓMO FUE DEPORTADO DE VENEZUELA SIN EXPLICACIONES: «RETUVIERON NUESTROS PASAPORTES»

iodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y Sebastián Solís se encuentran en el aire, no sólo porque están en un vuelo desde Bolivia hacia a la Ciudad de Buenos Aires sino porque los deportaron de Venezuela sin mediar explicación. Los persin mediar explicación.

«En estos momentos estamos en el avión retornando a Buenos Aires desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra después de vivir un momento de mucha tensión en Venezuela y Caracas, donde nos retuvieron nuestros pasaportes y nuestras valijas quedaron en Caracas«, relató Adrián Salonia a C5N.

Parado en medio del pasillo de un avión, posiblemente antes del despegue, Salonia confirmó que los tres periodistas argentinos vivieron «una situación de mucha desesperación», y estéril.

«Finalmente no pudimos ingresar a Venezuela, según ellos, porque no reuníamos la documentación correspondiente cuando realmente teníamos todo al día: el pasaporte, nuestros datos. A mí lo que más me impacta es la celeridad con la que nos expulsaron del aeropuerto de Caracas«, relató.

«Fue muy fuerte, porque de un momento a otros nos llevaron a un pasillo, ese pasillo daba a la manga de un avión y el avión nos trajo a Bolivia», sintetizó.