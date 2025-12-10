Mié. Dic 10th, 2025

CAYÓ EN RÍO NEGRO UNA JOVEN ACUSADA DE ACTUAR COMO «VIUDA NEGRA» Y HUIR CON MÁS DE $5.000.000

By Redaccion 37 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La sospechosa, de apenas 20 años, estaba prófuga tras dos golpes en Núñez y Caballito. La interceptaron en Choele Choel y quedó a disposición judicial.

Cayó en Río Negro una joven acusada de actuar como viuda negra y huir con más de $5.000.000

La trama que rodea a una presunta “viuda negra” volvió a quedar en el centro de la escena luego de que una joven de 20 años, buscada por dos asaltos en la Ciudad de Buenos Aires, finalmente fuera ubicada y detenida en la localidad rionegrina de Choele Choel.

La investigación, iniciada a partir de dos episodios cometidos bajo un mismo patrón de seducción, drogas y robo, derivó en un operativo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, con base en el trabajo realizado por la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez.

De acuerdo con la acusación, la señalada utilizaba redes sociales para establecer contacto con los hombres a los que elegía como blancos. Tras coordinar una cita, los seducía, los hacía beber y luego los dejaba inconscientes mediante la administración de sedantes. Con las víctimas indefensas, ingresaba a los domicilios y se llevaba todo lo que pudiera tener valor. Esa mecánica se repitió en ambos hechos investigados y permitió trazar el recorrido que terminó con su caída en el sur del país.

El primer episodio tuvo lugar el 8 de abril en Núñez. Según la denuncia, la imputada drogó a su víctima durante un encuentro y aprovechó la situación para sustraer dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, elementos del hogar y hasta herramientas de comunicación.

En aquella ocasión, el hombre perdió el conocimiento después de beber, y al despertar descubrió que faltaban $150 mil, un teléfono celular, auriculares inalámbricos, electrodomésticos de cocina, dos valijas, un CPU, dos handies y una filmadora, tal como quedó asentado en el expediente.

El segundo golpe ocurrió el 30 de mayo en el barrio de Caballito y dejó un perjuicio aún mayor. La acusada se llevó un botín estimado en US$4.000, además de múltiples objetos electrónicos, accesorios, prendas y joyas. Pero el daño no terminó ahí: también logró ingresar a la billetera virtual del damnificado y realizar compras y transferencias por más de $5,5 millones.

Este hecho, ocurrido en un domicilio de Pujol al 900, incluyó el robo de dos celulares, una notebook, una guitarra eléctrica con funda, aros de oro, un reloj, varias prendas y un perfume, entre otros elementos detallados por la víctima.

Tras fugarse, la joven se trasladó a Río Negro, donde finalmente fue localizada y detenida. Ayer fue indagada por la magistrada a cargo del caso y negó categóricamente todos los cargos que se le imputan. Sin embargo, permanece alojada en la subcomisaría 71 de la Policía de Río Negro, mientras se define si será enviada a juicio oral por los hechos que la tienen en la mira.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com