CAYÓ EN RÍO NEGRO UNA JOVEN ACUSADA DE ACTUAR COMO «VIUDA NEGRA» Y HUIR CON MÁS DE $5.000.000

La trama que rodea a una presunta “viuda negra” volvió a quedar en el centro de la escena luego de que una joven de 20 años, buscada por dos asaltos en la Ciudad de Buenos Aires, finalmente fuera ubicada y detenida en la localidad rionegrina de Choele Choel.

La investigación, iniciada a partir de dos episodios cometidos bajo un mismo patrón de seducción, drogas y robo, derivó en un operativo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, con base en el trabajo realizado por la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez.

De acuerdo con la acusación, la señalada utilizaba redes sociales para establecer contacto con los hombres a los que elegía como blancos. Tras coordinar una cita, los seducía, los hacía beber y luego los dejaba inconscientes mediante la administración de sedantes. Con las víctimas indefensas, ingresaba a los domicilios y se llevaba todo lo que pudiera tener valor. Esa mecánica se repitió en ambos hechos investigados y permitió trazar el recorrido que terminó con su caída en el sur del país.

El primer episodio tuvo lugar el 8 de abril en Núñez. Según la denuncia, la imputada drogó a su víctima durante un encuentro y aprovechó la situación para sustraer dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, elementos del hogar y hasta herramientas de comunicación.

En aquella ocasión, el hombre perdió el conocimiento después de beber, y al despertar descubrió que faltaban $150 mil, un teléfono celular, auriculares inalámbricos, electrodomésticos de cocina, dos valijas, un CPU, dos handies y una filmadora, tal como quedó asentado en el expediente.