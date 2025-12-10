CAYÓ EN RÍO NEGRO UNA JOVEN ACUSADA DE ACTUAR COMO «VIUDA NEGRA» Y HUIR CON MÁS DE $5.000.000
La sospechosa, de apenas 20 años, estaba prófuga tras dos golpes en Núñez y Caballito. La interceptaron en Choele Choel y quedó a disposición judicial.
De acuerdo con la acusación, la señalada utilizaba redes sociales para establecer contacto con los hombres a los que elegía como blancos. Tras coordinar una cita, los seducía, los hacía beber y luego los dejaba inconscientes mediante la administración de sedantes. Con las víctimas indefensas, ingresaba a los domicilios y se llevaba todo lo que pudiera tener valor. Esa mecánica se repitió en ambos hechos investigados y permitió trazar el recorrido que terminó con su caída en el sur del país.
En aquella ocasión, el hombre perdió el conocimiento después de beber, y al despertar descubrió que faltaban $150 mil, un teléfono celular, auriculares inalámbricos, electrodomésticos de cocina, dos valijas, un CPU, dos handies y una filmadora, tal como quedó asentado en el expediente.
Este hecho, ocurrido en un domicilio de Pujol al 900, incluyó el robo de dos celulares, una notebook, una guitarra eléctrica con funda, aros de oro, un reloj, varias prendas y un perfume, entre otros elementos detallados por la víctima.
Tras fugarse, la joven se trasladó a Río Negro, donde finalmente fue localizada y detenida. Ayer fue indagada por la magistrada a cargo del caso y negó categóricamente todos los cargos que se le imputan. Sin embargo, permanece alojada en la subcomisaría 71 de la Policía de Río Negro, mientras se define si será enviada a juicio oral por los hechos que la tienen en la mira.