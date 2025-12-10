EL VIERNES 19 SE REALIZARÁ LA FIESTA ANUAL DEL DEPORTE CHAQUEÑO DONDE SE ELIGE AL DEPORTISTA 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El masivo evento se realizará en el Domo Del Centenario a las 21. La fiesta será transmitida por el canal público Somos Uno. Además, se reconocerá el trabajo anual de las instituciones deportivas.

El Gobierno Provincial y el Círculo de Periodistas Deportivos anunciaron este miércoles la 43° Fiesta Anual del Deporte Chaqueño que se realizará el viernes 19 de diciembre, a partir de las 21, en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario. En el evento se reconoce el trabajo de deportistas chaqueños y se elige al Deportista del Año.

La fiesta será transmitida por el canal público Somos Uno, transmisión en la que se verán, además, los reconocimientos a las instituciones deportivas y finalizará cuando se conozca al deportista de 2025. Este evento masivo crece año tras año por lo que el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Willy Rodríguez, remarcó que la ubicación del Domo del Centenario permitirá la presencia de familiares y amigos de los deportistas.

Participaron de la presentación los presidentes Fabio Vásquez del Instituto del Deporte Chaqueño y Lucas Apud Masin de Lotería Chaqueña, quienes destacaron el trabajo que lleva adelante el Círculo de Periodistas Deportivos, principal organizador de la Fiesta Anual de Deporte Chaqueño. En su discurso, Vásquez celebró este reconocimiento “al trabajo, esfuerzo y dedicación de los deportistas durante todo el año”.

Por su parte, Apud Masin de Lotería Chaqueña, aseguró que se trabaja constantemente en la promoción de políticas públicas deportivas, “sabiendo que el deporte es un espacio de contención que permite formarse, crecer con valores, trabajar en equipos y ser solidarios”. “Por ello, todo lo que esté relacionado con el deporte es prioridad para Lotería Chaqueña”, subrayó y recordó que el fin de semana pasado se inauguraron canchas de paddle en Presidencia Roca y en Pampa del Infierno.

Relacionado