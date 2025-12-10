PUERTO TIROL AGENTES DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE LESIONAR A UN VECINO

Este miércoles por la tarde, agentes de la Comisaría de Puerto Tirol detuvieron a un hombre señalado por atacar con un arma blanca a otro vecino días atrás.

El hecho original ocurrió el 7 de diciembre durante la madrugada, cuando la víctima terminó con lesiones tras un altercado con otro hombre. Más tarde, al ampliar su denuncia, comentó que vecinos le indicaron quién habría sido el agresor y dónde vivía, por lo que decidió accionar penalmente.

Con esa información, el personal policial se dirigió a la zona de una panadería cercana al lugar del hecho y allí localizaron al sospechado, quien fue conducido a la dependencia. Tras ser examinado por el médico de turno, quedó alojado en la comisaría y notificado de su situación legal, por orden de la Fiscalía N.º 15.

