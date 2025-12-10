RIQUELME LE OFRECERÁ LA CONTINUIDAD A ÚBEDA EN BOCA TRAS UN FUERTE RESPALDO DE LOS JUGADORES AL DT

Una noticia de alto impacto, todavía de carácter extraoficial, circuló esta mañana en Boca: el presidente Juan Román Riquelme tiene decidido ofrecerle la continuidad al director técnico Claudio Úbeda para la temporada 2026.

Cuando parecía que el entrenador había perdido crédito luego de la eliminación ante Racing en la Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura, la dirigencia tomó nota de una charla positiva entre el cuerpo técnico y el plantel antes del inicio de las vacaciones.

En esa conversación, los jugadores le dieron un fuerte respaldo al excolaborador de Miguel Ángel Russo y, según trascendió, el propio capitán Leandro Paredes le pidió disculpas por su reacción en pleno campo de juego cuando decidió el cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco.

Ante ese escenario, la dirigencia renovó el respaldo al cuerpo técnico y espera por una reunión en los próximos días para formalizar el acuerdo de su continuidad.

Todo indica que Úbeda seguirá al mando del equipo en el 2026 y que dirigirá la Copa Libertadores. Tal como lo había planificado, el DT diagramó la pretemporada y sólo queda definir qué día serán los estudios médicos y cuando comenzarán los entrenamientos en enero.