Rescataron una boa curiyú en la Torre de Control del Aeropuerto de Resistencia

Un inusual operativo se llevó a cabo el pasado 13 de febrero a las 17:30 horas en la Torre de Control del Aeropuerto de Resistencia, donde fue hallada una serpiente de gran tamaño en la copa de un árbol ubicado en el sector operativo.

La intervención se produjo tras el aviso de la inspectora Rosana Gutiérrez, jefa de la Unidad Operacional Resistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien solicitó la presencia de un especialista en ofidismo ante la presencia del reptil.

Hasta el lugar se comisionó el sargento de Policía Germán Ofelio Daniel Franco (Pza. N° 6485), numerario del Departamento de Formación Continua de la Dirección de Educación Policial, quien se trasladó a bordo de la motocicleta policial identificada como MK-132.

Al arribar, el efectivo constató la veracidad de lo informado, identificando al ejemplar como una boa curiyú (Eunectes notaeus), hembra adulta, con una longitud aproximada de 2,30 metros.

Rescate y traslado seguro

Con el objetivo de preservar tanto la integridad del animal como la seguridad del personal y terceros, se procedió al rescate y resguardo del ejemplar. Posteriormente, la serpiente será trasladada al Refugio “Naturaleza Reptil”, perteneciente al personal interviniente, donde permanecerá bajo cuidado hasta su liberación en su hábitat natural.

Desde la Dirección de Educación Policial destacaron la rápida intervención y el accionar profesional del especialista, evitando riesgos en un área sensible como lo es la terminal aeroportuaria.

