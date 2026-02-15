OPERATIVO DE BÚSQUEDA EN VILLA BERTHET POR LA DESAPARICIÓN BERNABÉ NAVARRO DE 82 AÑOS

Un amplio operativo de seguridad y rastrillaje se puso en marcha este sábado 15 de febrero en la localidad de Villa Berthet, tras la denuncia por la desaparición de un vecino de 82 años identificado como Bernabé Navarro.

El procedimiento comenzó a las 08:00 horas en la intersección de las Rutas Provinciales N° 4 y N° 6, bajo la coordinación de la Directora de DZIVA, comisario mayor Ivana Irene Soloaga, y la supervisión del comisario inspector Ricardo FormaÑuk. El dispositivo es encabezado por el subcomisario Gabriel Ángel González.

La medida se enmarca en la Orden de Operaciones N° 136-DOI/26 y está relacionada con la causa caratulada “Jara Noelia s/ denuncia por desaparición de persona”. Según se informó oficialmente, el operativo incluye tareas de prevención, patrullajes, controles vehiculares y rastrillajes en zonas urbanas y rurales.

Amplio despliegue policial

Participan del operativo distintas dependencias policiales de la zona, entre ellas:

Comisaría Samuhú

Comisaría San Bernardo

División 911 Villa Ángela

División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Interior

División Investigaciones Complejas

División Operaciones Drogas Interior

División Bomberos

División Canes

Departamento Seguridad Rural

El despliegue contempla la utilización de recursos humanos y medios materiales conforme a lo dispuesto en la orden operativa vigente.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar de utilidad para dar con el paradero del ciudadano desaparecido, se comuniquen de inmediato con la dependencia policial más cercana o al servicio de emergencias 911.

