Comandancia Frías DEMORARON A UN ADOLESCENTE CON UNA MOTOCICLETA ROBADA EN SALTA

Intervino la División Operaciones Drogas de El Impenetrable, el joven fue puesto ante la justicia y el rodado secuestrado.

Ayer alrededor de las 21, los efectivos llevaban a cabo recorridas y emplazamientos de control vehicular y de personas por la localidad de Comandancia Frías.

En cercanías de la plazoleta central, demoraron a un adolescente de 17 años con una motocicleta Honda Wave. Manifestó que no tenía la documentación del rodado y además los agentes constataron que la llave no era la original.

Consultaron las numeraciones del rodado y descubrieron que era buscada por supuesto robo, desde la provincia de Salta. Procedieron al secuestro de la motocicleta y el joven fue notificado de las actuaciones judiciales y luego entregado a su progenitora.

