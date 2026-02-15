LA JUSTICIA CONDENÓ A MANAOS A PAGAR MÁS DE $800 MILLONES A UN EXEMPLEADO
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la condena contra Refres Now S.A., empresa fabricante de las gaseosas Manaos, que deberá pagar $807.676.293,72 a un extrabajador por despido sin causa e irregularidades en la registración laboral.
El trabajador se desempeñó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. Según la denuncia, comenzó sus tareas en octubre de 2013, pero su relación laboral fue formalizada recién en 2015, además de registrar descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.
El máximo tribunal mendocino sostuvo la condena principal al aplicar el principio de “primacía de la realidad”, al considerar que existía una relación de dependencia encubierta, aunque redujo el monto de los intereses fijados en instancias anteriores.
El dueño de la firma, Orlando Canido, cuestionó la resolución y la calificó como un fallo “insólito y absolutamente fuera de contexto”.
La sentencia ordena el pago en un plazo de cinco días y sienta un precedente relevante en conflictos vinculados a despidos y relaciones laborales no registradas.