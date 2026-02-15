Polémica en la Fiesta Nacional del Mate: la conductora Sonia Fernández pidió disculpas tras leer un insulto contra Javier Milei

4

La tradicional Fiesta Nacional del Mate volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio con tinte político ocurrido durante una de sus noches en Paraná. La conductora del evento, Sonia Fernández, leyó en vivo un cartel del público que contenía un insulto dirigido al presidente Javier Milei, lo que desató una fuerte polémica.

Durante la conducción, Fernández advirtió al público sobre el contenido del mensaje antes de leerlo. “Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo”, expresó. Luego preguntó: “¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables”.

Tras el intercambio con su colega —quien le recordó: “Sos comunicadora, Sonia”— la conductora decidió leer el cartel, que contenía un insulto contra el mandatario. Inmediatamente después, agregó: “Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir”.

El descargo y pedido de disculpas

Ante la repercusión generada, Fernández publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram bajo el título “Aclaración y disculpas”. Allí reconoció que no fue acertada su decisión.

“Durante una verdadera y multitudinaria Fiesta popular, leí un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente. El cartel expresaba un insulto a Javier Milei. No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo. No estuvo bien”, sostuvo.

La periodista también destacó su trayectoria profesional: “Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión”.

En el tramo final de su descargo, reiteró su pedido de disculpas: “Por lo expresado y reflexionado durante el día, pido públicas disculpas a la Investidura Presidencial (independientemente si se lo merece o no) y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me dieron junto a una colega, la responsabilidad de conducir un Festival oficial”.

El episodio reavivó el debate sobre los límites entre la expresión del público y la responsabilidad de quienes conducen eventos oficiales, en un contexto donde la política vuelve a hacerse presente en celebraciones populares.