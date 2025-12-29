RESCATARON A UN EJEMPLAR JOVEN DE YACARÉ OVERO EN UNA VIVIENDA

Yacaré overo.

El domingo por la noche, personal de la Comisaría Novena intervino ante un alerta recibido por el Centro Multiagencial de Emergencias 911, que informaba sobre la presencia de un animal silvestre suelto en una vivienda del barrio Don Bosco.

Una vez en el domicilio, ubicado sobre calle José Noveri, los efectivos se entrevistaron con una vecina, quien hizo entrega voluntaria de un yacaré de pequeño tamaño, de aproximadamente 25 centímetros de largo. El ejemplar fue trasladado preventivamente a la dependencia policial.

Posteriormente, se hizo presente personal de la División Capacitación de la Escuela de Policía, quien procedió a poner en resguardo al animal, tratándose de un yacaré overo (Caiman latirostris) en etapa juvenil.

Finalmente, el ejemplar fue trasladado a un centro de rescate para su correspondiente cuidado y preservación.