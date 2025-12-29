EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE SUELDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los haberes correspondientes al mes de diciembre, se pagará el lunes 5, a los jubilados y el martes 6 de enero de 2026, a los activos.

En este marco, el sector pasivo tendrá acreditado sus haberes el día lunes 5 de enero, encontrándose los mismos disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos a partir de las 21:00 horas. Al día siguiente, por ventanilla.

Por su parte, el sector activo percibirá sus haberes el día martes 6 de enero, estando disponibles para su extracción por cajeros automáticos a partir de las 21:00 horas.

Desde el gobierno provincial se remarca que el cumplimiento de este cronograma es resultado de una adecuada administración de los recursos, lo que permite garantizar en tiempo y forma el pago de los salarios.

Finalmente, se reitera el compromiso institucional de continuar trabajando para asegurar la previsibilidad y el normal cumplimiento de las obligaciones salariales, en el marco del orden y la buena administración.

