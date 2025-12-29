AVIA TERAI: DETUVIERON A UN JOVEN POR PRESUNTO EXHIBICIONISMO Y ABUSO SEXUAL

Personal de la Comisaría Segunda de Charata logró la aprehensión de un hombre de 27 años, quien sería el presunto autor de un hecho de exhibicionismo y abuso sexual simple, ocurrido días atrás en esta ciudad.

El procedimiento se realizó a las 19 de este domingo, cuando efectivos del Servicio Externo realizaban tareas, en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de una mujer.

Los agentes se dirigían hacia la localidad de Quitilipi para dar con el ciudadano, cuando recibieron información de que el mismo se trasladaba en un colectivo con destino a Charata.

Ante esta situación, se montó un operativo en la rotonda de la localidad de Avia Terai, donde lograron detener la marcha del transporte y atraparon al ciudadano.

Además, durante el procedimiento secuestraron una Honda Wave, que el demorado habría utilizado el día del hecho investigado.

Por disposición de la Fiscalía, el ciudadano fue notificado de su aprehensión por las causas mencionadas.