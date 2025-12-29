ALERTA POR POSIBLE PRESENCIA DE YAGUARETÉ EN LA RESERVA NATURAL DE EL ESPINILLO

El Espinillo (Chaco). Autoridades provinciales y fuerzas policiales intervinieron ante una denuncia por la posible presencia de un yaguareté en la Reserva Natural ubicada en jurisdicción de El Espinillo, al norte de la provincia del Chaco.

El hecho se conoció tras la presentación del expediente N° 130/63-2052-E/25, iniciado en la Comisaría de Villa Río Bermejito, caratulado “Juan Javier Yulan S/ Exposición”. En el mismo, un productor rural manifestó su preocupación luego de detectar indicios compatibles con la presencia de un gran felino en la zona donde posee animales vacunos y yeguarizos.

Según consta en la exposición, el denunciante señaló que días atrás escuchó gruñidos en dos oportunidades y posteriormente observó huellas de gran tamaño, las cuales —por su conocimiento del terreno— no corresponderían a un puma, ya que serían considerablemente más grandes. Ante el tránsito frecuente de personas y animales en el lugar, solicitó la intervención de las autoridades para prevenir posibles incidentes.

En horas de la tarde, personal policial mantuvo comunicación telefónica con el ciudadano Juan Javier Yulan, de 45 años, domiciliado en el barrio El Levante. Posteriormente se acordó un encuentro en el paraje La Colmena, donde se realizó un acompañamiento y un rastrillaje de aproximadamente cinco kilómetros hacia la zona norte.

Durante el procedimiento se efectuaron recorridas, tomas fotográficas y constatación de huellas que aparentan pertenecer a un animal felino. Asimismo, vecinos del lugar manifestaron haber escuchado rugidos durante la noche del día 27, señalando que incluso sus perros mostraron temor y se refugiaron dentro de las viviendas.

La situación fue puesta en conocimiento del director de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Chaco, Edgardo Wiltchiensky, quien remarcó la importancia de documentar correctamente las huellas para su posterior análisis y determinación de la especie. También fue informado el intendente del Parque Nacional La Fidelidad, Daniel Drouvier, y tomó intervención la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes a fin de confirmar la presencia del animal y adoptar las medidas necesarias para resguardar tanto a la población como a la fauna silvestre de la región.

