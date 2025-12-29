ASALTO MILLONARIO Y A MANO ARMADA EN UNA PARRILLA DE RESISTENCIA: UN DETENIDO Y SIGUE LA BÚSQUEDA

El domingo por la noche, la rutina de «El Parrillón», el restaurante ubicado en el Hipermercado Libertad en Resistencia, se quebró. Un asalto a mano armada dejó a un hombre herido y abrió una investigación que apunta a un posible dato interno y la participación de exempleados del lugar.

La víctima, identificada por sus iniciales A.G.R., es administrativo del restaurante y reside en la provincia de Corrientes. Según la denuncia, cerca de las 00:10 fue sorprendido al salir del local por cuatro hombres armados que lo interceptaron y le sustrajeron una suma cercana a los $5.430.000, además de llaves, documentación personal y del comercio, tarjetas, un teléfono celular y la llave de una camioneta Ford Ranger.

En medio del asalto recibió un disparo que le provocó una herida en el muslo izquierdo y golpes en la región frontal. Fue asistido en el lugar y luego trasladado al Hospital Perrando, donde permaneció bajo atención médica.

A partir de los primeros testimonios y la revisión de cámaras, personal de la División Delitos Contra la Propiedad reconstruyó parte del recorrido de los agresores. Los investigadores sospechan que en el hecho intervinieron al menos cuatro personas y que dos de ellas, exempleados del restaurante, habrían actuado como «campana», alertando sobre los movimientos de la víctima y facilitando el ataque.

Tras un operativo en distintos puntos de la ciudad, en Pasaje Caracas al 50, fue detenido un hombre de 29 años, identificado como E.L., acusado de participar en el robo. También se incautó una motocicleta Motomel Blitz 110 que habría sido utilizada para la huida, además de un teléfono celular, indumentaria deportiva, zapatillas y un casco que serán peritados.

El detenido fue notificado en la causa caratulada como «supuesto robo a mano armada y lesiones». La pesquisa sigue abierta: el foco ahora está puesto en ubicar a los otros implicados y esclarecer el grado de participación de los sospechosos ligados laboralmente al local gastronómico.