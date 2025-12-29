EL TRABAJO NO SE DETIENE: EL GOBIERNO PROVINCIAL INTENSIFICA ACCIONES EN DIFERENTES ZONAS DEL CHACO

El Gobierno provincial, a través de diversos organismos y de manera articulada, está llevando a cabo acciones en múltiples frentes en localidades como Las Garcitas, Puerto Tirol, La Tigra y Barranqueras, con el objetivo de evacuar el exceso de agua de lluvia, en sectores urbanos y periurbanos como el área metropolitana, centro y sureste del Chaco.

La Administración Provincial del Agua (APA), junto a Vialidad Provincial, algunos municipios y otros organismos estatales, está realizando tareas de limpieza de canales de drenaje pluvial y control de estaciones de bombeo, así como instalación de bombas móviles, para mitigar los inconvenientes causados por las lluvias extraordinarias que han afectado a gran parte de la provincia.

ACCIONES COORDINADAS PARA EL ALIVIO DE LA POBLACIÓN

El Presidente de APA, Jorge Pilar, destacó la importancia de la colaboración entre diferentes entidades: «Estamos trabajando de manera articulada con socios estratégicos como Vialidad Provincial, que aporta maquinaria pesada y retroexcavadoras, junto con SAMEEP, SECHEEP y algunos municipios implicados. Nuestro objetivo es llevar un alivio a las comunidades afectadas por estas lluvias extraordinarias, limpiando canales y adecuando otros sectores para asegurar un adecuado drenaje”, remarcó el funcionario.

Desde la APA, se informó que las tareas de limpieza están enfocadas en el canal primario de descarga de la zona de Las Garcitas, donde se ha desplegado maquinaria de Vialidad Provincial. Además, en La Tigra, se trabaja en la limpieza del canal que direcciona el agua de los Bajos de Visñuk hacia el este, a la zona de Cañada La Rica.

En Barranqueras, se han instalado bombas en el ex barrio El Japonés, con el propósito de descomprimir la acumulación de agua, así como en el Barrio UCAL, donde se ha colocado una bomba móvil de gran porte para extraer el agua acumulada tras las últimas lluvias.

Cabe destacar que los equipos técnicos de la APA, Vialidad Provincial, SAMEEP y SECHEEP han estado trabajando incansablemente desde la madrugada del lunes para establecer un sistema efectivo que drene el agua en las zonas afectadas, donde los taponamientos en los canales y desagües naturales han limitado el flujo hacia la Estación de Bombeo de la APA.