REINIER DE RIDDER VS. BRENDAN ALLEN POR EL UFC FIGHT NIGHT: HORARIOS, CARTELERA Y CÓMO VER EN VIVO
El excampeón de ONE Championship se mide ante un reemplazo de último momento con sed de gloria en Vancouver. El evento se disputará este sábado.
El Rogers Arena de Vancouver será el escenario este sábado 18 de octubre de un nuevo UFC Fight Night que promete emociones fuertes. En el combate estelar, el neerlandés Reinier “The Dutch Knight” de Ridder enfrentará al estadounidense Brendan “All In” Allen en una batalla clave dentro de la división de peso mediano. Ambos llegan con objetivos distintos, pero con la misma determinación: consolidarse entre los nombres grandes del ranking.
De Ridder, con un registro profesional de 21 triunfos y solo 2 derrotas, desembarcó en la UFC tras un exitoso paso por ONE Championship, donde reinó en dos categorías. Su estilo se caracteriza por la efectividad en el grappling y la contundencia en las finalizaciones: 13 de sus victorias llegaron por sumisión. En su corta pero dominante estadía dentro del octágono más importante del mundo, consiguió cuatro triunfos consecutivos que lo posicionaron como una amenaza seria para cualquiera que se cruce en su camino.
Brendan Allen (25-7) será su oponente, un peleador versátil que llega a este duelo como reemplazo de último momento, pero con la experiencia suficiente para complicar al neerlandés. Su agresividad y ritmo constante le han permitido mantenerse competitivo en la exigente división, aunque su punto más débil radica en la defensa ante grapplers de elite. Sin embargo, el norteamericano confía en su striking y su condición física para intentar sorprender y arruinarle la noche a De Ridder.
Todas las estadísticas de la batalla principal
Horarios del UFC Fight Night y cómo ver De Ridder vs. Allen
El evento en Canadá no solo tendrá este atractivo duelo como plato principal, sino también una cartelera con interesantes enfrentamientos en las categorías de peso gallo, liviano y wélter. Las peleas preliminares comenzarán a las 17:00 (hora de Argentina), mientras que la cartelera principal está pautada para las 20:00.
La transmisión estará disponible por ESPN y Star+, permitiendo que los fanáticos latinoamericanos sigan cada detalle de un evento que puede redefinir el futuro de varios contendientes.
La cartelera completa del UFC Fight Night Vancouver
Preliminares
- Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui (Peso Mediano): 4:00 PM ET
- Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira (Peso Paja Femenino): 4:30 PM ET
- Kyle Prepolec vs. Drew Dober (Peso Ligero): 5:00 PM ET
- Danny Barlow vs. Djorden Santos (Peso Mediano): 5:30 PM ET
- Bruno Silva vs. Hyun Sung Park (Peso Mosca): 6:00 PM ET
- Charles Jourdain vs. Davey Grant (Peso Pluma): 6:30 PM ET
Cartelera Estelar
- Cody Gibson vs. Qileng Aori (Peso Gallo): 7:00 PM ET
- Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius (Peso Mosca Femenino): 7:30 PM ET
- Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi (Peso Gallo): 8:00 PM ET
- Kevin Holland vs. Mike Malott (Peso Wélter): 8:30 PM ET
Dónde ver el UFC Fight Night en vivo en Argentina
El evento se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports 2 en los siguientes canales:
- DirecTV: 608 (SD) / 1608 (HD)
- Flow: 26 (SD) / 107 (HD)
- Telecentro: 102 (SD) / 1014 (HD)
Además, los fanáticos podrán seguir la transmisión online mediante:
- Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN
- Fox Sports 2 a través de plataformas digitales como Telecentro Play, D Go y Flow