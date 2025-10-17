Franco Colapinto mostró ritmo y superó a Gasly en el cierre de los ensayos en Austin

El líder de la tanda fue Lewis Hamilton, quien marcó un tiempo de 1:34.857 con su Ferrari, seguido por Max Verstappen y George Russell. El desempeño de Alpine, aunque todavía lejos de los puestos de vanguardia, dejó señales alentadoras de cara a lo que resta del fin de semana. Franco volverá a salir a pista este mismo viernes a las 18:30 para la clasificación Sprint, que definirá el orden de largada de la carrera corta del sábado.

Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14.30 a 15.30.

: 14.30 a 15.30. Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 a 14.30.

14 a 14.30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre