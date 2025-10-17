FRANCO COLAPINTO MOSTRÓ RITMO Y SUPERÓ A GASLY EN EL CIERRE DE LOS ENSAYOS EN AUSTIN
El piloto argentino finalizó 16° en la práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos y se prepara para una clasificación clave rumbo a la Sprint.
Franco Colapinto completó una sólida actuación en la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, disputada este viernes en el Circuito de las Américas. El piloto argentino de Alpine cerró el entrenamiento en la 16° posición, con un registro de 1:34.653, y logró terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en los minutos finales del ensayo.
El comienzo del entrenamiento fue complicado para los rosados: tanto Colapinto como Gasly se ubicaban en los últimos lugares durante la primera media hora, mientras los principales referentes de la grilla, como Lewis Hamilton, Max Verstappen y Lando Norris, marcaban el ritmo. Con neumáticos duros, el piloto argentino no encontraba el equilibrio ideal del A525 y llegó a colocarse en el 19° puesto, a más de dos segundos del líder.
Con el paso de los minutos, el equipo decidió montar la gama más blanda de neumáticos para ambos autos, buscando mejorar el rendimiento en condiciones de simulación de clasificación. El cambio dio resultado: Colapinto mejoró sus tiempos, redujo la brecha con Gasly y logró superarlo en los segundos finales del ensayo, demostrando una evolución constante a lo largo de la sesión.
Durante la práctica, se vivieron momentos de tensión debido a una bandera roja provocada por un elemento desprendido en pista, lo que obligó a los pilotos a regresar momentáneamente a boxes. Una vez reanudada la actividad, el argentino mostró mayor confianza, especialmente en los sectores intermedios del trazado. A pesar de algunos pequeños errores en la primera curva, consiguió establecer su mejor registro personal en los últimos giros.
El líder de la tanda fue Lewis Hamilton, quien marcó un tiempo de 1:34.857 con su Ferrari, seguido por Max Verstappen y George Russell. El desempeño de Alpine, aunque todavía lejos de los puestos de vanguardia, dejó señales alentadoras de cara a lo que resta del fin de semana. Franco volverá a salir a pista este mismo viernes a las 18:30 para la clasificación Sprint, que definirá el orden de largada de la carrera corta del sábado.
Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30.
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 a 14.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.