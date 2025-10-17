LA REVELACIÓN DE PRATTO QUE DESTRUYE Y DEJA FUERA DE CARRERA A UN CANDIDATO A PRESIDENTE DE BOCA
El exdelantero del Xeneize recordó un tenso episodio con un histórico dirigente del club, al que acusó de «secuaz» y de haberlo menospreciado cuando era jugador.
Lucas Pratto rompió el silencio y dejó una declaración que sacudió por completo la política interna de Boca. En diálogo con Clank JPV, el delantero reveló un viejo episodio que vivió en el club durante su paso por las divisiones inferiores, cuando -según sus palabras- fue humillado por Marcelo London, por entonces dirigente y hoy uno de los candidatos a la presidencia xeneize.
“Estaba en el vestuario, todavía sin cambiarme, y me ofreció irme a un equipo de la B Nacional que se estaba yendo a la B Metropolitana”, contó Pratto con tono de fastidio. “A ese (London) lo tengo acá”, agregó señalándose la frente. Y concluyó con una frase que dejó en claro la magnitud de su enojo: “Este tipo no puede ser tan… Tan… Mejor no digo la palabra”
El exdelantero de Boca, Vélez y River, entre otros clubes, detalló que aquella situación marcó profundamente su relación con la institución en la que soñaba triunfar desde chico. “Yo era muy fanático de Boca de chico, quería ser jugador del club, pero sobre todo quería ser jugador profesional. En esa época casi no jugábamos nunca. Me quedé y me dejaron entrenando con la Reserva. No me acuerdo quién era el presidente, pero veía a los secuaces…”, relató, dejando entrever que el maltrato y la falta de oportunidades fueron moneda corriente.
Quién es Marcelo London, el dirigente de Boca apuntado por Lucas Pratto
London es un histórico dirigente de Boca, con una larga trayectoria dentro del club. Inició su participación en la dirigencia durante los años noventa, bajo la gestión de Mauricio Macri, y luego continuó ocupando distintos cargos en las administraciones de Pedro Pompilio, Jorge Amor Ameal y, especialmente, Daniel Angelici, con quien tuvo un rol muy activo en el área de fútbol profesional.
Durante las gestiones macrista y angelicista fue uno de los hombres más influyentes del “mundo Boca” en cuestiones deportivas y logísticas, encargado de la organización de viajes, traslados del plantel, relaciones con los jugadores, y del vínculo entre el vestuario y la dirigencia. Su estilo de conducción era duro, frontal y muchas veces polémico, lo que lo convirtió en una figura temida por algunos futbolistas y empleados del club.
London también tuvo incidencia en decisiones sobre incorporaciones y contratos, especialmente durante el ciclo de Carlos Bianchi y, años después, en la primera etapa de Guillermo Barros Schelotto. Dentro del club era conocido por su carácter fuerte y su cercanía con Angelici, quien lo consideraba un hombre de confianza.
Tras el final de esa gestión en 2019, London se mantuvo alejado de la vida pública del club, aunque siempre activo en el plano político interno. En los últimos meses volvió a cobrar protagonismo al manifestar su intención de competir por la presidencia de Boca Juniors en las próximas elecciones.