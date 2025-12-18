Reforma laboral: Patricia Bullrich pasó el debate para febrero con un dictamen sujeto a cambios

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El plenario recibió otro listado de expositores para analizar y debatir el proyecto, pero el oficialismo decidió firmar y esperar un mes y medio para llevarlo al recinto.
El Senado de la Nación continuó con el debate en comisiones de la ley de reforma laboral y, apremiado por los tiempos, el Gobierno resignó conseguir el dictamen definitivo para sesionar el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aclaró el miércoles que, si se llega a la aprobación, la iniciativa «va a aplicar para los nuevos contratos».«Hemos hablado con distintos bloques y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero en vez de discutirla el día 26», anunció la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich.Al ingresar al recinto, la senadora había considerado que “entre hoy y mañana” saldría el dictamen. «Llamaríamos a extraordinarias nuevamente y nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido, tanto acá como por distintas vías. Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo», explicó horas más tarde la exministra.