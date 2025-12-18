Reforma laboral: Patricia Bullrich pasó el debate para febrero con un dictamen sujeto a cambios

El Senado de la Nación continuó con el debate en comisiones de la ley de reforma laboral y, apremiado por los tiempos, el Gobierno resignó conseguir el dictamen definitivo para sesionar el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aclaró el miércoles que, si se llega a la aprobación, la iniciativa «va a aplicar para los nuevos contratos».

«Hemos hablado con distintos bloques y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero en vez de discutirla el día 26», anunció la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich.

"entre hoy y mañana" saldría el dictamen. «Llamaríamos a extraordinarias nuevamente y nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido, tanto acá como por distintas vías. Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo», explicó horas más tarde la exministra. Al ingresar al recinto, la senadora había considerado que saldría el dictamen.

«Hay un montón de modificaciones, hemos escuchado muchas voces y hemos recibido muchas más», remarcó Bullrich ante la consulta del senador de Unión por la Patria Mariano Recalde e insistió: «Lo dejamos como un instrumento para poder sesionar el 10, pero este dictamen va a seguir vivo y teniendo modificaciones«.

En el primer encuentro, la ex ministra de Seguridad fue designada como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en medio de un escándalo y la impugnación por parte del bloque Unión por la Patria. El legislador José Mayans denunció una violación del reglamento constitucional y adelantó que judicializará el caso.