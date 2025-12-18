RESISTENCIA  DEMORARON A UN JOVEN ARMADO DURANTE UN CONTROL VEHICULAR

Circulaba en un automóvil y llevaba un arma de fuego con municiones. Fue trasladado a la Comisaría Séptima Metropolitana.

Efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas demoraron a un joven de 24 años durante un procedimiento realizado en la tarde de este jueves, en inmediaciones del pasaje San Martín al 3300.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13:15, cuando el personal interceptó un Chevrolet Corsa.

Durante el control, los efectivos constataron que el conductor portaba un arma de fuego calibre 32 en la cintura, junto a tres cartuchos del mismo calibre, además de $53.800 en efectivo.

Ante esta situación, el hombre fue demorado por “Supuesta Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal”, y secuestraron el arma, las municiones y el automóvil.

Finalmente, el ciudadano fue trasladado a la Comisaría Séptima Metropolitana para continuar su causa.

