DETUVIERON A UN HOMBRE QUE UTILIZABA UN INHIBIDOR PARA ROBAR

Este miércoles por la mañana, personal de la División Delitos contra la Propiedad, llevó a cabo un procedimiento que culminó con la detención de un hombre de 52 años, que se dedicaba a sustraer elementos del interior de los vehículos, utilizando inhibidores de radiofrecuencia, para evitar que los propietarios cierren correctamente sus autos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 11, en la intersección de las calles Lima y Fray Capelli, en el barrio Villa del Oeste, en el marco de tareas investigativas vinculadas a la prevención y esclarecimientos de distintos hechos delictivos.

Elementos secuestrados al detenido.

En ese contexto, efectivos procedieron a la demora de un hombre de 52 años, a quien se le secuestraron prendas de vestir y un equipo de comunicación portátil (inhibidor de radio frecuencia), elementos que resultan de interés para la causa.

Además, constataron que tenía un pedido de detención activa por «Supuesto hurto calificado».

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias de rigor.