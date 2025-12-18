SÁENZ PEÑA: UN MOTOCICLISTA MURIÓ TRAS CHOCAR CON UN CAMIÓN

Un motociclista falleció este jueves por la tarde, en Presidencia Roque Sáenz Peña, tras colisionar con un camión.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17, sobre calle 6, entre 13 y 15, en el barrio Monseñor de Carlo, donde en circunstancias que están en investigación, colisionaron un camión marca Iveco y una motocicleta.

A raíz del choque, se solicitó de inmediato una ambulancia. Sin embargo, el personal de salud constató que el conductor del rodado de menor porte ya no presentaba signos vitales, confirmando el fallecimiento en el lugar. La identidad de la víctima aún no fue determinada.

La situación fue informada a la Fiscalía Nº 3, a cargo del doctor Marcelo Fabián Soto, quien dispuso la intervención de los peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las tareas correspondientes y establecer la mecánica del accidente.

Según informaron desde la Comisaría Tercera de Sáenz Peña, la causa fue caratulada, de manera preliminar, como «supuesto accidente de tránsito fatal», mientras continúan las actuaciones judiciales y periciales para determinar responsabilidades.