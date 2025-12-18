UNAS 20 PERSONAS FUERON DESALOJADAS, TRAS CORTAR LA CALLE Y COBRAR PEAJE

Durante la madrugada de este jueves, entre las 2 y las 3, un grupo de aproximadamente 20 hombres fue desalojado por la Policía, tras bloquear la calle 41 y cobrar peaje a los vehículos en el barrio Hipólito Yrigoyen, en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según el parte oficial de la Comisaría Tercera, el operativo se inició luego de múltiples llamados al SAE-911, que alertaban sobre la presencia de personas que habían colocado ramas y basura para interrumpir la circulación y exigir dinero a quienes intentaban pasar.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la veracidad de la denuncia y solicitó apoyo a otras unidades. Participaron móviles del Departamento 911 y de la Comisaría Quinta, logrando finalmente dispersar al grupo y rehabilitar el tránsito en la zona.

No se informaron detenidos ni secuestros, aunque se dejó constancia de la intervención preventiva.

Desde la fuerza reiteraron el pedido a la comunidad de denunciar este tipo de maniobras ilegales, que ponen en riesgo la seguridad vial y la convivencia urbana.