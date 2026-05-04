MISIÓN NUEVA POMPEYA: EL GOBIERNO PROVINCIAL LLEVÓ ASISTENCIA INTEGRAL AL PARAJE LAGUNA DE AYARDE

En el marco de las políticas de asistencia en territorio, el Gobierno provincial, a través del programa Ñachec del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desplegando operativos en zonas afectadas por inundaciones y aislamiento. En esta oportunidad, los pobladores del paraje Laguna de Ayarde y áreas aledañas recibieron ayuda alimentaria directa.

Javier Torres, facilitador local del programa, destacó el alcance del operativo: “Estamos llegando directamente a cada beneficiario, a medida que los caminos lo permiten. Por indicaciones del gobernador Leandro Zdero y con el acompañamiento del ministro Diego Gutiérrez y la coordinadora Tamara Silvestri, tenemos la misión de llegar a cada rincón y lo estamos cumpliendo”.

Asimismo, el referente valoró el trabajo articulado con la coordinación regional del programa y la Secretaría de Coordinación de Gabinete, a cargo de Carolina Meiriño, lo que permite optimizar los recursos y ampliar la cobertura de la asistencia.

Las entregas se llevan adelante de manera progresiva, respetando el padrón de beneficiarios y en función de la transitabilidad de los caminos, una condición clave para poder acceder a las comunidades más alejadas.

Desde el Gobierno provincial informaron que otros parajes de la zona ya se encuentran en agenda y que en los próximos días se reforzarán los operativos para garantizar que todas las familias afectadas reciban la ayuda correspondiente.

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