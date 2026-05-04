EL INSTITUTO DEL DEPORTE REALIZÓ MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS A DEPORTISTAS DE SINERGIA ROLLERS

Desde el organismo provincial recordaron que estas mediciones son libres y gratuitas para clubes, asociaciones e instituciones deportivas. Los interesados pueden solicitarlas mediante nota formal, enviándola al correo mesadeportes2020@gmail.com

El Instituto del Deporte Chaqueño, a través de su Departamento de Medicina, llevó adelante una jornada de evaluaciones físicas destinada a la escuela de patinaje Sinergia Rollers, con la participación de deportistas de categorías formativas, quienes estuvieron acompañados por su entrenadora, Iliana Monzón.

Durante la actividad se realizaron distintas mediciones antropométricas y tests físicos, entre ellos control de peso y talla, evaluaciones de potencia, flexibilidad, velocidad y resistencia. Además, se aplicaron pruebas específicas como el test de Wells y protocolos de salto, incluyendo el test de Abalakov, herramientas fundamentales para analizar el rendimiento deportivo.

Estas evaluaciones permiten a entrenadores y atletas contar con parámetros objetivos para seguir la evolución física y planificar de manera más eficiente los entrenamientos, en función de las exigencias competitivas.

En ese marco, la profesora Monzón destacó la importancia de este tipo de instancias: “Nos estamos preparando para las competencias que nos quedan en el año y necesitamos evaluar cómo venimos trabajando, especialmente luego de la pretemporada. “Agradecemos al Gobierno provincial y al acompañamiento del Instituto del Deporte por brindarnos esta oportunidad”, expresó.

Desde el Instituto del Deporte Chaqueño remarcaron el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo deportivo en la provincia, brindando herramientas técnicas y acompañamiento a todos los atletas de distintas disciplinas.

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