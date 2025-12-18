BULLRICH AFIRMÓ QUE LA REFORMA LABORAL SE TRATARÁ EL 10 DE FEBRERO EN EL SENADO

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el proyecto de Reforma Laboral se tratará el 10 de febrero, pese a que el plan original del Gobierno era aprobarlo el viernes 26 de diciembre.

Mientras que continúa el trabajo en comisión, el oficialismo buscará sacar dictamen en las próximas horas, pero estudiarán con tiempo los cambios que pidieron la CGT y la oposición.

«Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero», aseguró Bullrich durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y hacienda del Senado.

En ese sentido, la senadora aclaró que llamarían nuevamente a extraordinarias.

«Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien», señaló, y agregó: «Estamos abiertos a la escucha».

Por su parte, el kirchnerista Mariano Recalde sostuvo que «es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche», al tiempo que manifestó: «Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuche en serio. Quedaron muchas cosas sin tratar».

«Hay un montón de modificaciones», remarcó Bullrich, y agregó: «Lo dejamos para poder tener un instrumento para sesionar el 10, pero este dictamen va a seguir vivo, para seguir modificándolo».

A su vez, Recalde respondió: «Es un proyecto que en los fundamentos tiene mentiras: no hay modernización ni se habla de homeoffice, hasta se suprime lo discutido; lo mismo ocurre con los estatutos profesionales. Estamos volviendo al pasado».

«Ampliar o reducir derechos ni destruye ni crea trabajos. Hay ejemplos sobrados en la historia argentina. No es cierto que eliminando derechos los empresarios salgan a contratar compulsivamente. Esta ley está hecha para facilitar los despidos», afirmó.