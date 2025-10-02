QUITILIPI: VARIOS OPERATIVOS POLICIALES DEJARON, SECUESTROS DE DROGA, OBJETOS ROBADOS Y TRES APREHENDIDOS POR LESIONAR A UNA PERSONA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tras intensos operativos de prevención y patrullajes desplegados por la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) de Quitilipi, en conjunto con personal de la Comisaría local, lograron múltiples intervenciones en las últimas horas, vinculadas a hechos de robo, portación de estupefacientes y agresiones con arma blanca.

Robo de baterías de camión y un menor demorado

Anoche a las 22:20 horas, en calle Miguel y Pública del barrio Nueva Esperanza, personal del C.O.M. logró demorar a un menor de 16 años, quien tenía en su poder dos baterías marca “QUARK” de 120 amperes, denunciadas como sustraídas por un ciudadano de 34 años. Las baterías habían sido robadas de su camión durante la siesta.

Los elementos fueron recuperados y el menor entregado a la Guardia de Prevención de la Comisaría de Quitilipi.

Secuestro de herramientas de dudosa procedencia

Horas más tarde, por calle José Alonso y Pública, secuestraron herramientas y materiales posiblemente robados abandonados por un sujeto al notar la presencia policial, entre ellos: dos amoladoras, una bomba de agua, un rollo de cable trifásico, una manguera verde de 10 metros.

Los elementos fueron trasladados a la dependencia policial para determinar su procedencia.

Tres Detenidos Por Lesionar A Una Persona Con Un Arma Blanca

Esta madrugada, los efectivos, tomaron conocimiento del ingreso al hospital local de dos personas con lesiones por arma blanca. La víctima, una mujer de 28 años, denunció que mientras dormía en su vivienda, fue sorprendida por tres vecinos una joven de 19, una mujer de 46 y un hombre de 48 años, quienes la atacaron con golpes y puntazos con una navaja. Su pareja, también resultó con lesiones leves.

Rápidamente se desplegó un operativo que finalizó con la conducción de los tres implicados y el secuestro de un cortaplumas azul, presuntamente utilizado en el ataque. Por orden del fiscal de turno, Dr. César Collado, los tres fueron notificados de aprehensión en la causa por «Supuestas Lesiones con Arma Blanca».

Detienen a un presunto dealer con cocaína y dinero en efectivo

Cerca de las 01:45, los motorizados identificaron y demoraron a un joven de 23 años, quien llevaba en un morral 13 envoltorios de cocaína, con un peso total de 2,6 gramos, y una suma de $22.600 en efectivo.

La prueba de campo realizada por la División Drogas Interior arrojó resultado positivo para cocaína. La Fiscalía Antidrogas N°1, a cargo de la Dra. María de los Ángeles Benítez, ordenó la aprehensión del presunto dealer en una causa por “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737”.

