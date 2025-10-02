RESISTENCIA: UN HOMBRE DE 75 AÑOS DISPARÓ A OTRO QUE INGRESÓ A SU CASA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron una pistola calibre 9 milímetros.



Este jueves a las 3, los efectivos de la Comisaria Quinta intervinieron en un hecho por Carlos Hardy e Ingeniero Schur, de Resistencia. Al llegar se entrevistaron con un hombre de 75 años que escucho ruidos en su patio trasero.

Al verificar vio a un individuo al cual le efectuó un disparo con un arma de fuego calibre 9 milímetros, que impacto en el muslo izquierdo. El hombre de 28 años quedó en el suelo del patio hasta que llegaron los agentes.

Los funcionarios lo asistieron y dieron intervención a la ambulancia del hospital Perrando que lo traslado al nosocomio.

Seguidamente, la Fiscalía en turno dispuso que el herido sea notificado de su aprehensión en la causa “Supuesto Hurto con escalamiento en grado de tentativa”.

Por otra parte el dueño de casa fue notificado en la causa supuesta lesiones, en libertad. Además se secuestró la pistola calibre 9 mm, FM HI-POWER, número de serie no visible.

Relacionado