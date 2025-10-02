AVANZA LA INVESTIGACIÓN EN LA CAUSA POR ABUSO SEXUAL INFANTIL QUE INVOLUCRA A UNA NIÑA MADRE DE 11 AÑOS EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Juan José Castelli, Chaco – La Fiscalía a cargo del fiscal Gerónimo Roggero continúa esta semana con la investigación en la causa por «Abuso sexual en la infancia», que involucra a una niña de tan solo 11 años que recientemente dio a luz. Se trata de un caso de extrema gravedad que ha conmocionado a la comunidad local y movilizado a diversas instituciones.



Según fuentes judiciales, el pasado lunes se procedió a la declaración de imputados por parte de los detenidos en la causa, mientras que durante el transcurso de la semana se prevé la toma de declaraciones testimoniales a varios testigos, en el marco del avance del proceso penal.

En tanto, desde la Unidad de Protección Integral (UPI) informaron que la niña se encuentra al cuidado de sus abuelos maternos, y que se ha solicitado la intervención del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, debido a que la UPI no cuenta actualmente con profesionales de ese perfil en su equipo.

En relación con el estado de salud de la recién nacida, se indicó que será nuevamente trasladada al área de Neonatología del Hospital Bicentenario, donde continuará recibiendo atención médica especializada. Su condición es estable.

Por su parte, el juez Gonzalo García Veritá, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Juan José Castelli, destacó el trabajo articulado que se está realizando entre los diferentes organismos del Estado. Señaló que esta colaboración interinstitucional es fundamental para garantizar la protección y los derechos de las víctimas, especialmente en casos tan sensibles que involucran a los sectores más vulnerables.

Las autoridades judiciales y de protección de derechos ratificaron su compromiso de actuar con celeridad, responsabilidad y respeto, en un contexto que requiere no solo la investigación penal correspondiente, sino también el acompañamiento integral de la niña y su entorno familiar.

