SECHEEP INAUGURARÁ LA GERENCIA ZONA NORTE EN JUAN JOSÉ CASTELLI

Juan José Castelli, Chaco – Este viernes 3 de octubre, a las 10:30 horas, Secheep llevará a cabo el acto de inauguración de la nueva Gerencia Zona Norte, ubicada en Remedios de Escalada 365, en la ciudad de Juan José Castelli. Se espera la participación de autoridades provinciales, representantes de la empresa energética y vecinos de la comunidad.



La puesta en marcha de esta sede marca un paso fundamental en el proceso de descentralización operativa de Secheep, con el objetivo de mejorar la atención al usuario, fortalecer la infraestructura eléctrica y brindar un servicio más eficiente y cercano en una región clave del norte chaqueño: el Impenetrable.

Desde Secheep y el gobierno provincial destacaron que esta nueva gerencia permitirá una respuesta más ágil a las demandas energéticas, además de consolidar la presencia institucional en una zona que requiere inversiones estratégicas para su desarrollo integral.

La sede contará con servicios técnicos y administrativos, y se enmarca en una política energética que apunta a garantizar equidad, inclusión y calidad de servicio en todo el territorio chaqueño.

La jornada incluirá el acto protocolar, palabras de bienvenida por parte de las autoridades, y un recorrido por las instalaciones.

