PUERTO TIROL: EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS, DEMORAN A DOS PERSONAS, IMPIDEN USURPACIÓN Y SECUESTRAN UNA MOTO

En una madrugada de arduo trabajo los efectivos policiales realizaron varias intervenciones con resultados positivos. Aprehendieron a cuatro personas.



En primer lugar alrededor de las 1, los policías demoraron a dos personas que habrían sido autores de “Supuesta Amenazas” a un joven aparentemente con arma blanca. Por esto, los dos hombres de 25 y 34 años fueron alojados en la comisaría local hasta tanto se resuelva su situación legal.

Seguidamente cerca de las 2 los uniformados intervinieron en una usurpación en el Barrio Takai donde tres mujeres ingresaron indebidamente a una vivienda. Ante ello el personal intervino de inmediato y sacó a estas personas de la casa en cuestión y se la restituyeron a su dueño.

Por último, a las 5 estimativamente en el marco del Operativo Lince los agentes secuestraron una moto en calle Cozzarolo, por “Supuesta Infracción al Codigo de Faltas”, ya que su conductor no contaba con la documentación exigible para circular.

