BARRANQUERAS: RÁPIDA INTERVENCIÓN PARA HALLAR VARIOS BIENES OCULTOS EN UNA ZONA BOSCOSA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una vecina denunció el robo de materiales de construcción y animales de un rancho. Los agentes recuperaron parte del botín en el barrio Náutico y continúan trabajando para con los presuntos autores



El hecho, fue denunciado anoche en la Comisaria Primera de Barranqueras por una ciudadana de 35 años, manifestando el robo de una importante cantidad de materiales de construcción y animales de granja desde una edificación precaria de su propiedad ubicada por avenida Gaboto.

Por tal motivo, los efectivos acudieron al lugar y comenzaron las tareas investigativas correspondientes. Tras un arduo trabajo de patrullaje e inteligencia en los barrios aledaños, la prevención tomo conocimiento que personas desconocidas habrían escondido los objetos robados entre la vegetación en el barrio El Náutico.

Seguidamente, al recorrieron la zona boscosa lindantes a los tubos de agua de Sameep, lograron hallar dos cisterna de 500 y 2.500 litros, un bidet marca ferrum.

Todos los elementos fueron formalmente secuestrados y trasladados a la unidad policial, a la espera de su restitución a la damnificada. Las investigaciones continúan para dar con los responsables del hecho.

Relacionado