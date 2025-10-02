RESISTENCIA- ALLANAMIENTO EN EL BARRIO 13 DE DICIEMBRE: DETIENEN A UN JOVEN CON COCAÍNA Y MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS EN EFECTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un importante procedimiento antidroga fue llevado a cabo esta noche por el personal de la División Microtráfico Metropolitana que permitió el secuestro de cocaína fraccionada para su comercialización, dinero en efectivo y la detención de un joven de 24 años.



Alrededor de las 21:45 en un domicilio ubicado sobre Seitor, en la intersección con el pasaje Gobernador Bosch. Realizaron el allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Dra. Belén Chapresto, mediante Decreto Fundado y solicitado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, representada por la fiscal subrogante Dra. Ana Mariángeles Benítez, con la colaboración del ayudante fiscal Dr. Facundo Rivera.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos secuestraron: 63 envoltorios de polietileno tipo «bochitas» que contenían un total de 43,4 gramos de cocaína. Recortes de polietileno, similares a los utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. Una suma de $1.143.150 en efectivo, presuntamente producto de la venta de droga. Un teléfono celular marca Motorola, que será peritado en el marco de la investigación.

Como resultado de lo incautado un joven de 24 años, quedó aprehendido por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Asimismo, se notificó de la causa en libertad a una joven de 23 años, quién también estaba presente en el domicilio.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía Antidrogas y la investigación sigue en su curso.

