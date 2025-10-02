JUZGADO DE PAZ Y FALTAS- VILLA RÍO BERMEJITO: REALIZARON REUNIÓN CON REFERENTES DE LA COMUNIDAD QOM

El juez de Paz y Faltas de Villa Río Bermejito, Eduardo Ezequiel La Regina, mantuvo días atrás un encuentro con dirigentes y referentes de la comunidad Qom de la localidad y zonas de influencia con la intención de fortalecer el vínculo institucional.

Durante la reunión intercambiaron opiniones y lineamientos para avanzar en un mayor acercamiento de la justicia a la ciudadanía con el objetivo de trabajar de manera conjunta en acciones que contribuyan al desarrollo de la comunidad y en la resolución de las cuestiones que esta considere prioritarias.

Los representantes indígenas valoraron el encuentro, así lo expresó Laurencio Rivero quien señaló que ?el diálogo con el juez marca un importante avance en el proceso de relacionamiento institucional?. En tanto, Roberto Díaz destacó que esperan que esta primera reunión dé continuidad a futuros encuentros y a la participación del magistrado en asambleas comunitarias.